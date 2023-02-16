Havadan çekilen görüntüler Adıyaman’daki felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Depremde binlerce binanın çöktüğü Adıyaman’da dron ile çekilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bin 485 bina yıkıldı. 4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman’da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor. Kent genelinde enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerin ardından enkaza dönen binaların üzerine, yaralı bulunmadığını gösteren ‘kontrol edilmiştir’ yazılıyor.

Adıyaman’da dron ile havadan çekilen görüntüler ise depremin sebep olduğu yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

"Dehşet verici bir geceydi"

Depremin ardından hasar gören binasındaki eşyalarını tahliye etmeye çalışan Yunus Işık isimli vatandaş, şehri terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Dehşet verici bir geceydi. Büyük bir gürültü ve sallantı ile uyandık. Eşim ve iki çocuğumla beraber depremin dinmesini bekledik. Bekledikçe hızlandığını gördük. Hızlıca aşağı indik. Depremin ilk saatlerinde bizim yaşadığımız binanın bitişiğindeki binanın çöktüğünü ve evimizin girişini kapattığını gördük. Binadaki arkadaşlarla yardımlaşarak enkazın üzerinden dışarı çıktık. Yan binadan sesler geliyordu. Saat 05.00 sıralarında 4 tane yaralı çıkarttık. Ama ondan sonra bir şey yapamadık. Şu anda da eşyalarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz. Başka bir şehre gideceğiz. Kış şartlarında çadırda kalmak biraz problemi olacak. Devletimiz sağ olsun, yardım elini uzatıyor. Geçici bir süre akrabalarımızın bulunduğu Mardin’e gideceğiz” dedi.