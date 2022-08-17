Havacılıkta sürdürülebilir enerji dönemi başlıyor

Sürdürülebilir enerji konusunda birçok adım atan Türkiye, şimdi de havacılıkta sürdürülebilir enerji dönemini başlatıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltımı için kullanılacak sürdürülebilir havacılık yakıtlarının standartlarını ve kullanımını belirlemek amacıyla ‘sürdürülebilir havacılık yakıtı talimatı’ taslağı hazırlayarak sektörün görüşüne sundu. Taslağa göre; insani yardım, tıbbi ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar bu düzenlemenin dışında tutularak, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımı zorunlu olacak. Uçakların depolarındaki sürdürülebilir yakıt oranı her yıl kademeli olarak artacak.