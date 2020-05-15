Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
100378
ALTIN
385.719
DOLAR
6.9123
STERLİN
8.4432
EURO
7.4730

HAVA SICAKLIKLARI AŞIRI DERECEDE ARTAMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin hava durumuna dair son tahminlerine göre bugün sıcaklıklar hızla artacak ve yarınki hava durumunda sıcaklıklar ağustos ayını aratmayacak. Bugün İstanbul'da 28 dereceye ulaşacak sıcaklıklar yarın 32 dereceyi aşacak. Ege Bölgesi'nde ise 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar bekleniyor...

HAVA SICAKLIKLARI AŞIRI DERECEDE ARTAMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin hava durumuna dair son tahminlerine göre bugün sıcaklıklar hızla artacak ve yarınki hava durumunda sıcaklıklar ağustos ayını aratmayacak. Bugün İstanbul'da 28 dereceye ulaşacak sıcaklıklar yarın 32 dereceyi aşacak. Ege Bölgesi'nde ise 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar bekleniyor...

15 Mayıs 2020 Cuma 10:45
2011 Okunma
HAVA SICAKLIKLARI AŞIRI DERECEDE ARTAMAYA DEVAM EDECEK

Günler öncesinden uyarıların yayınlandığı sıcak hava dalgası yurda bugün giriş yapıyor. Bugün ve yarınki hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar ciddi şekilde artacak, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de sıcak hava yurdu etkilemeye devam edecek.

MEVSİM NORMALLERİNİN 13 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre; Bu hafta sonu bugünden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

YAŞLILARA VE ÇOCUKLARA UYARI

Meteoroloji’nin yayınladığı duyuruda yaşlı ve çocuklara dikkat çekildi; Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.

SICAK HAVA GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre sıcak hava etkisini günlerce sürdürecek

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2030’a kadar doğal kaynaklar için alternatif çözümler bulunmalı"
"2030’a kadar doğal kaynaklar için alternatif çözümler bulunmalı"
İstanbullular güne sisle uyandı!
İstanbullular güne sisle uyandı!
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti
Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti
Ölümcül tehlike erken hortladı
Ölümcül tehlike erken hortladı
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan benekli semenderler ölü bulundu
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan benekli semenderler ölü bulundu
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Antalya’da sağanak yağış
Antalya’da sağanak yağış
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu
Barajların doluluk oranı yüzde 69 oldu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığında görüntülendi

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim