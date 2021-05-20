Hava sıcaklıkları arttı vatandaşlar sahillere akın etti

17 günlük tam kapanmanın ardından havaların ısınmasıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde vatandaşlar yaz sezonunu açtı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Karasu sahiline akın etti.

Karasu’da 15 Haziran’da açılan yaz sezonu bu sene erken başladı. 17 günlük tam kapanmanın ardından Karadeniz’e hasret kalan vatandaşlar, sıcak havayı fırsat bilerek Karasu sahiline akın etti. Kimileri yanlarında yiyecek getirerek aileleriyle piknik tadında bir gün geçirirken kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar ise; kumda, denizde ve parklarda oyun oynayarak ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sahilde seyyar satıcılar ise kalabalık görüntüyü fırsat bilerek satışlarını gerçekleştirdi.

Kendilerini sahile atan vatandaşlar, “Kapanmadan sonra sahillere kendimizi attık, sahil ve güzel havanın tadını çıkartıyoruz. 17 günü içeride geçirdik, zorlu bir süreçti. İnşallah bu hastalık gider biran önce. Sahilde güneşleniyoruz, hava alıyoruz. 17 gündür evdeyiz, sıkıldık ve bunaldık havayı güzel görünce attık kendimizi dışarıya” ifadelerine yer verdiler.