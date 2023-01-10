Hava sıcaklığının eksi 11’e düştüğü Erzurum’da her yer buz tuttu

Erzurum’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18, gündüz ise sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle her yer buz tuttu.

Erzurum’da dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Eksi 11 dereceye düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu. Soğuk havanın etkili olmaya devam ettiği kentte bazı bölgelerde donma yaşandı. Gece sıfırın altında 18, gündüz ise sıfırın altında 11 dereceye düşmesi nedeniyle araba, otobüs camları, cadde ve sokaklar buz tuttu. İşe gitmek için aracına gelen vatandaşlar buz tutan camları kazıdı.

Bu yıl Erzurum’da beklenen kar yağışının olmadığını ifade eden vatandaş, “Erzurum’da beklenen kar yağmadı. Güneş kendini gösterse de ısıtmıyor. Hava sıcaklığı eksi 11 derece. Donuyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılana açıklamada “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor” denildi.

Hava sıcaklığı ise bölge genelinde sıfırın altında olmak üzere Erzurum 18, Erzincan 9, Ardahan 20, Bayburt 14 olarak ölçüldü.