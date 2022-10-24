Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu

Sivas’ta gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araç camları buz tuttu, sürücüler trafiğe çıkmadan önce araç camlarındaki buzu kazımak zorunda kaldı.

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte otomobil camları buz tuttu. Sabah araçlarına binmek isteyen sürücüler buz tutan araçlarının camlarını kazıyarak temizledi.

Kürşat Karadağ, Sivas’ta sıcak havaların kısa sürdüğünden bahsederek “Zaten Sivas’ta bir buçuk ay güneş görüyoruz, onda da ısınamıyoruz. Ben taksicilik yapıyorum, ısıtıcı taktım araca yoksa ısınmıyor. Ben camın üzerindeki buzu kazırken 4 tane kart kırdım. Sivas’a kış geldi, bundan sonra zor işimiz” dedi.

Sivas’ta araç camları donmazsa olmaz

Hasan Demir, Sivas’ın kış memleketi olduğunu belirterek, “Bizim memleketimiz kış memleketi, artık kışa doğru gidiyoruz. Bu mevsimlerde üstünüzü kalın giymeniz lazım. Araç camları da haliyle donacak yani, Sivas’ta araç camları donmazsa olmaz” diye konuştu.