banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

Zonguldak Kapuz Plajı’nda hafta sonu yoğunluğunun ardından haftanın ilk günü de vatandaşlar denize akın etti.

Çevre 12.07.2021, 15:33
Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti
banner502

Zonguldak Kapuz Plajı’nda hafta sonu yoğunluğunun ardından haftanın ilk günü de vatandaşlar denize akın etti.

Hava sıcaklığının 25 ila 30 dereceye ulaştığı Zonguldak’ta vatandaşlar haftanın ilk gününde de denize akın etti. Yeni tip korona virüs salgınına rağmen denize akın eden vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uymaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeye çalıştı. Plaja hafta sonu ise 4 bine yakın vatandaşın geldiği öğrenildi. Plajdaki yoğunluğun haftanın ilk gününde de devam etmesi dikkat çekti.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501