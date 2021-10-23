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Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor
Çevre 23.10.2021, 09:17
Yarın Marmara’da, yarın pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz’in kıyı kesiminde kuvvetli Yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.