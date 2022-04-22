Hava bir anda ısınacak! Yazlıkları çıkarın...

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu 25 Adana: Az bulutlu ve açık 26 Antalya: Az bulutlu ve açık 22 Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: