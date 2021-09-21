Hava 8 derece birden soğuyacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.