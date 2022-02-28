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Hause Of İstanbul’da köpekler sosyal yaşama alıştırılıyor

Hause of İstanbul eğitim merkezi sorumlusu Şenol Tunc, merkezlerinde köpeklerin sosyal yaşama adapte edildiğini söyledi.

Çevre 28.02.2022, 16:06
Hause Of İstanbul’da köpekler sosyal yaşama alıştırılıyor

Hause of İstanbul eğitim merkezi sorumlusu Şenol Tunc, merkezlerinde köpeklerin sosyal yaşama adapte edildiğini söyledi.

Köpek eğitiminin genel olarak her köpek için gerekli olan bir şey olduğunu belirten Tunc, özellikle yeni sahiplenilen köpeklerin sahibine alışması ve söylenenleri yapması gibi konularda eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu noktada insanların en büyük probleminin kendilerinin yeterli eğitimi vermemesi olduğunu dile getiren Tunç, merkezlerinde bu sorunu profesyonel ekiplerce çözdüklerini dile getirdi. Tunc, “Hause of İstanbul köpek eğitim hizmetleri ile köpeklerin sahibine ve sosyal yaşama daha kolay ayak uydurması sağlanır. Güvenilir ve profesyonel eğitim denince akla ilk gelen kurumlardan birisi olarak öne çıkar. Köpeklerin istenen şekilde eğitilmesinde ve sosyal yaşama daha iyi ayak uydurmasında profesyonel eğitimin önemi büyüktür. Hause of İstanbul alanında uzman eğitmenleri ile köpeklerin en iyi şekilde eğitilmesini sağlıyor. Köpeklerin eğitimi alanında uzman kişiler tarafından verilerek daha başarılı olur. Hause of İstanbul bu alanda profesyonel eğitimleri ile ön plana çıkıyor. Köpeklere verilebilecek pek çok farklı eğitim vardır. İstenen eğitimlerin en iyi şekilde verilmesini sağlayan eğitim merkezi sosyal eğitim, adaptasyon eğitimi, K9 eğitimi, takip eğitimi, bomba ve uyuşturucu bulma eğitimi gibi birçok farklı hizmet veriyor. Yani hem ev köpeklerini hem de çeşitli görevleri yerine getirecek olan köpekleri eğitir. Aynı zamanda rehber köpek eğitimi de gerçekleştiriyor. Hause of İstanbul köpek eğitimi merkezi bunlar ve daha fazlası ile köpeklerini eğitmek isteyenlere en iyi şekilde yardımcı oluyor. Köpek eğitiminde pek çok farklı çalışma gerçekleştirilir. Bu çalışmalar neticesinde de hayvanların istenen şeyleri daha iyi yapması ve ortama ayak uydurması sağlanır. Görev köpeklerinin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi sağlanır. Merkezimiz kaliteli eğitimleri sayesinde başarı garantisi sağlıyor. İleri seviye eğitimlerimiz ile bodyguard köpek, rehber köpek, takip köpekleri yetiştiriyoruz. Eğitim merkezi bu alanda sağladığı başarı garantisi ile dikkatleri üstüne başarıyor. Her türlü köpek eğitiminin alanında uzman kişiler tarafından verilmesi, köpeklerin kısa sürede ileri düzeyde eğitim alabilmesi gibi avantajları ile başarı sağlar” dedi.

"Eğitimde 1 numara"

Eğitimin önem verilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Tunc, "Köpeklerin eğitimi için hizmet veren markamız, İstanbul ve Türkiye için profesyonel hizmetlerini aktif olarak sunuyor. Temel itaat eğitimi ve ileri itaat eğitimi ile herkesin ihtiyacına yönelik hizmetleri bulunuyor. Özellikle günümüzde bodyguard eğitimi ve rehber köpek eğitimi profesyonellik gerektiren bir alandır. Merkezimiz kurumsal hizmet anlayışı ile bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılıyor. Davranış bozuklukları eğitimi ile agresifliği olan, ani havlamaları bulunan ve garip davranışlar sergileyen köpeklerin sorunlarını çözüyor. Uysal bir şekilde eğitilmesini sağlıyor. Merkezimizde köpek eğitimi hizmetleri kapsamında birçok farklı aktivite yer alıyor. Hause of İstanbul görev köpeklerinin eğitiminde en doğru adres olarak gösterilebilir. Polis köpekleri bu şekilde profesyonel eğitim alabilir. Aynı zamanda yarışmalara katılacak olan şov köpeği eğitimi gerçekleştirilir. Show ve yarışma eğitimlerini profesyonel olarak gerçekleştirir. Hause of İstanbul köpek eğitimi hizmetleri ile alanında uzman eğitmenlerin hem yavru hem de yetişkin köpekleri istenen şekilde eğitmesi sağlanıyor. Kaliteyi ve profesyonelliği arayanların tercihi olan bir köpek eğitim merkezidir" diye konuştu.

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