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Hatay’da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
Hatayı’ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Çevre 15.07.2021, 17:58
Hatayı’ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.