Hatay’da yanan ormanlık alanlar fidanlarla buluştu

Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği Gününde binlerce fidanla buluştu

Belen’in Fatih Mahallesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 81 ilde 922 ilçede, daha yeşil bir Türkiye için milyonlarca ağacı geleceğe miras bırakarak ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ sloganıyla ‘Dünyaya nefes’ olduklarını söyledi. Koç, Hatay’da yapacakları çalışmalar çerçevesinde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak dikim sezonunda yaklaşık 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da konuşmasında bu yıl Hatay’ın orman yangınlarıyla gündeme geldiğinin belirterek, “O zaman da ifade etmiştik, ’Bu yanan yerleri, bu arazileri tekrar ağaçla, yeşille, fidanla buluşturacağız’ demiştik ve bunun sözünü de bugün burada yerine getirme üzere bir araya geldik. Biz millet olarak yeşile önem veren insanlarız. Birtakım şaibelerle insanlarımızın kafası karıştırılmak istendi ancak bugün burada şunu görüyoruz ki yapılan faaliyet, ortaya atılan iddiaların gerçekle bağdaşmadığını göstermiş oldu. Toprakla buluşacak ağaçların sayısı, yanan ağaçların bir kaç katı fazlası olacaktır. Önümüzdeki aylarda ve gelecek günlerde de bunu devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Doğan her bir İskenderunlu için olmak üzere toplam 250 bin fidan bağışında bulunan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu başta olmak üzere fidan bağışında bulunanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Törenin ardından protokol ve davetliler fidan dikimi yaptı.

Programa, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzgi, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Kaya, kaymakamları ve belediye başkanlarının yanı sıra bazı illerden desteğe gelen vatandaşlar katıldı.