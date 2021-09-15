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Hatay’da yağmur sonrası kartpostallık manzara

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aralıklarla yağan yağmur sonrasından bulutlar kartpostallık manzara oluşturdu.

Çevre 15.09.2021, 13:05
Hatay’da yağmur sonrası kartpostallık manzara

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aralıklarla yağan yağmur sonrasından bulutlar kartpostallık manzara oluşturdu.

Hatay’da sabah saatlerinde başlayan yağış bölge halkını sevindirdi. Uzun zaman sonra toprak yağmurla buluşurken, Samandağ ilçesi sahilinde de yağmur sonrası parçalı bulutlar denizle birleşince kartpostallık görüntüler oluştu.

Manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar da cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

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26°
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