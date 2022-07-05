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Hatay’da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza

Hatay’da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza uygulandı.

Çevre 05.07.2022, 20:44
Hatay’da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza

Hatay’da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza uygulandı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı. Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı. Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.

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