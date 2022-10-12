Hatay’da üzümler "çalpak pekmezi"ne dönüştürüldü

Hatay’ın Hassa ilçesinde Kaymakam Osman Acar’ın da katılımı ile hasat edilen üzümler, geleneksel yöntemler kullanılarak "çalpak pekmezi"ne dönüştürüldü.

Hassa ilçesinde tadı ve kalitesiyle öne çıkan üzümler, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmez yapımında da kullanılıyor. Pekmezlerin yapımına Hassa Kaymakamı Osman Acar’da katılırken, kendisi de yapımına eşlik etti.

Kaymakam Acar, 45 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirterek “Hassa üzümünden elde edilen kuru üzüm, pekmez ve diğer yan ürünlerinde nesilden nesile ulaşılıyor. İlçemizde 45 bin 300 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği hali hazırda yapılmaktadır. Hatay’da yetiştiriciliği yapılan üzümün yüzde 97’si Hassa’da yapılmaktadır. Hatay’da birini sırada yer almaktadır. Yaklaşık bin 200 çiftçimiz bağcılıkla uğraşmaktadır. Dekara verim oranımız ise 2 bin kilogramdır. Yılda 100 bin ton üzüm elde etmekteyiz. Üretilen üzümün yüzde 10, ilçemizde pekmez haline getirilmektedir. Yıllık 750 ton pekmez üretilmektedir” dedi.

Kaymakam Acar, pekmez yapımında üreticilere eşlik etti.