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Hatay’da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 sokak köpeği, bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevre 13.03.2022, 19:56
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 sokak köpeği, bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu telef etti.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.