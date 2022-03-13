Hatay’da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 sokak köpeği, bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu telef etti.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.