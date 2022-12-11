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Hatay’da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler araç kullanmakta zorlandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis gece boyunca devam etti. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.

Çevre 11.12.2022, 09:01
Hatay’da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler araç kullanmakta zorlandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis gece boyunca devam etti. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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