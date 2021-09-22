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Hatay’da sahillerden günde 1 ton petrol atığı temizleniyor

Hatay’da Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmasında işçiler günde 1 ton civarında petrol atığı topluyor.

Çevre 22.09.2021, 11:54
Hatay’da sahillerden günde 1 ton petrol atığı temizleniyor

Hatay’da Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmasında işçiler günde 1 ton civarında petrol atığı topluyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül’de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Günlük olarak 100 poşet petrol atığı temizleyen işçiler poşetleri yola bırakıyor, oradan da Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonları alıyor. Gün boyu süren temizlik çalışmalarında ortalama 1 ton petrol atığı toplanıyor.

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