Son Dakika
Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Hatay’da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.
Çevre 24.04.2022, 23:17
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.
Samandağ’da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile heyecanlı şekilde o anları görüntüledi.