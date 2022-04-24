Hatay’da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.

Samandağ’da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile heyecanlı şekilde o anları görüntüledi.