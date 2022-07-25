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Hatay’da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı

Hatay’da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı il genelinde ’anonslu’ uyarı yapıldı.

Çevre 25.07.2022, 09:21
Hatay’da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı

Hatay’da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı il genelinde ’anonslu’ uyarı yapıldı.

Hatay Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarma devriye müdahale araçlarından, mahalle ve ilçe merkezlerinde camilerindeki minarelerden son zamanlarda çıkan yangınlar ile ilgili ortak anons yapılarak vatandaşların konuya duyarlı olunması istenildi.

Jandarma Komutanlığı ayrıca mahalle muhtarları ile birlikte 10 bin 803 vatandaşa orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda kısa mesaj ile bilgilendirme yaptı.

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