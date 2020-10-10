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Hatay’da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

HATAY'DA DÜN ÇIKAN İKİ ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR. BELEN VE ARSUZ İLÇELERİNDEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR.

Çevre 10.10.2020, 08:45
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Hatay’da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Hatay’da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkii, akşam saatlerinde de Arsuz ilçesi Nergizli mevkiinde çıkan orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale başladı. Karadan müdahalenin aralıksız sürdüğü yangınlarda ekipler, rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Diğer yandan yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle birçok vatandaş evini terk etmek zorunda kaldı.

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