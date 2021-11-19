Hatay’da Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu

Hatay’da uzun zamandır beklenen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile kuruldu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında düzenleme yapması sonrasında Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’nün kurulmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince karar verildi.

Kuruluş merkezi Hatay olan Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak 14 adet şube müdürlüğü ile 1 adet başmühendislik kuruldu. Antakya, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Düziçi, Kadirli, Serinyol ve 169 No’lu Orman Kadastro Başmühendisliği Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlandı.