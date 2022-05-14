Hatay’da kuş kapanları imha edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuş yakalamak için kurulan kapanlar, polis ekiplerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan Mileyha Sulak Alanında yaptıkları kontrolde, kuş yakalamak için kapan kurulduğunu tespit etti.

Ekipler, içerisine yem olarak arı konulduğunu belirledikleri kapanları imha etti.