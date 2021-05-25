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Hatay’da kartpostallık görüntüler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

Çevre 25.05.2021, 20:26
Hatay’da kartpostallık görüntüler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.
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