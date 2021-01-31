Hatay’da fırtına çatıları uçurdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi.

Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı.

Asi Nehri’nin taşması ile tarlaları da su bastı. Bazı iş yerlerinin camı kırıldı.