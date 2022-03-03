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E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde hafriyat kamyonu ve bir motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Hatay’da fırtına ağaçları devirdi
Hatay’ın Defne ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ağaçları devirdi.
Çevre 03.03.2022, 15:36
Hatay’ın Defne ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ağaçları devirdi.
İlçeye bağlı Cemil Şükrü Çolakoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ağaç fırtına nedeniyle park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Zarar gören araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.