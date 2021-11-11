Hatay’da fidanlar toprakla buluşturuldu

Hatay’da 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antakya ilçesine bağlı Alahan Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikme programına Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay ile protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Orman varlıklarının milli servet olduğunu ifade eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, ormanların can damarlarımız olduğunu ifade etti. Vali Doğan, “Bugün burada binlerce fidanı tüm Türkiye’de toprakla buluşturacağız. Orman varlıklarımızı sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Dünyada son 10 yılda orman varlığını en fazla arttıran ülke Türkiye. Son birkaç yıldır bir takım talihsizliklerle orman yangınlarıyla mücadele etmek durumunda kaldık. Orman yangınlarında en etkili mücadele hızlı ve ani müdahale. Eğer orman yangınına hızlı ve ani müdahale yapamıyorsanız orman yangınları alıp başını gidiyor. Orman teşkilatımız bu sene çok güzel bir sınav verdi. Özellikle İskenderun ilçemize konuşlandırmış olduğumuz 3 tane hava aracıyla çıkan yangınlarına çok hızlı bir şekilde müdahale ettik ve çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü” dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturularak ilk can suları verildi.