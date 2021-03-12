Hatay’da etkili olan fırtına araçlara zarar verdi

Hatay’da gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle yere düşen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Hatay’ın Defne ilçesinde de etkisini devam ettiren fırtınada devrilen ağaçlar, vatandaşların arabasına zarar verdi. Devrilmenin ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ağaç kaldırma çalışması yaptı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.