Hatay’da deprem anı sahildeki kameralara yansıdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğündeki deprem Payas ilçesinde sahildeki kameralara yansıdı.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.13’de meydana gelen depremin yerin 11.67 kilometre altında olduğu bildirildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem anları Payas ilçesi sahilinde kameralara yansıdı. Depremin özellikle Kırıkhan’a yakın bölgelerde kuvvetli hissedildiği de belirtildi.