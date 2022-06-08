banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Hatay’da denizden çıkanlar şaşırttı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı.

Çevre 08.06.2022, 13:41
Hatay’da denizden çıkanlar şaşırttı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çevlik Balıkçı Barınağı’nda etkinlik düzenledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi görevlileri, başta balıkçılar olmak üzere bölge halkını çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Ardından hazırlık yapan Keldağ Dalış Merkezi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Büyükşehire bağlı Hatay İtfaiye Su altı- Suüstü arama kurtarma dalgıçları, denize dalış yaptı.

Sudan araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye gibi çok sayıda çöp çıkaran dalgıçlar, daha sonra çuvala koydukları atıkları kıyıya çıkardı.

Denizden çıkarılan atıklar ekiplerinin yardımıyla kamyona yüklendi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu