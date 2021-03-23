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Hatay’da deniz suyu önce çekildi sonra yeniden yükseldi

Hatay’ın Payas ilçesi sahilinde denizin aniden çekilerek kayaların ortaya çıktığı ve ardından suların tekrar yükseldiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çevre 23.03.2021, 19:19
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Hatay’da deniz suyu önce çekildi sonra yeniden yükseldi

Hatay’ın Payas ilçesi sahilinde denizin aniden çekilerek kayaların ortaya çıktığı ve ardından suların tekrar yükseldiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kıyıya gelen vatandaşlar, deniz suyunun çekilmesi sonucu taş ve kaya parçalarının ortaya çıktığını fark ettiler. Bir süre sahilde bekleyen vatandaşlar çekilen deniz suyunun yeniden hızlı bir şekilde yükseldiğini görerek o anları cep telefonları ile kaydetti. Manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar yaşadıkları doğa olayını ilk defa gördüklerini belirtti . Vatandaşlar çekilen suların yeniden yükselmesi ile adeta akarsu gibi sahili doldurduğunu kaydetti.
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