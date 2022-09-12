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Hatay’da deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı.
Çevre 12.09.2022, 11:18
Hatay’ın Arsuz ilçesinde deniz kenarında bulunan yaralı pelikan kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde deniz kenarında vatandaşlar yaralı bir pelikan görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralı pelikanı Arsuz İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim etti. Yaralı pelikan tedavi edilmek üzere götürüldü.
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