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Hatay’da dağ ceylanlarına ayda iki bin ziyaretçi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınır hattına yakın noktalarda yaşamlarını sürdüren ve tespitin ardından 2009 yılında yapılan ilk sayımlarda 150 civarında olduğu değerlendirilen gazella gazella cinsi Hatay dağ ceylanları, ziyaretçi akınına uğruyor.

Çevre 31.10.2021, 15:37
Hatay’da dağ ceylanlarına ayda iki bin ziyaretçi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınır hattına yakın noktalarda yaşamlarını sürdüren ve tespitin ardından 2009 yılında yapılan ilk sayımlarda 150 civarında olduğu değerlendirilen gazella gazella cinsi Hatay dağ ceylanları, ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu yıl envanter çalışmasının tamamlanması, yeni doğan yavruların da eklenmesiyle sayılarının daha da artacağı öngörülen dağ ceylanlarının varlığındaki artış, bölgenin eko turizmine de katkı sağlıyor.

İlçede 2014 yılında faaliyete giren Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda da gözlem, tedavi, bakım gibi her türlü ihtiyaçları karşılanan dağ ceylanları yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç ve gönüllü 200 kişilik grup bugün gazella gazella dağ ceylanlarını yakında gördüler.

Kırıkhan Doğa Koruma Milli Parklar Kırıkhan Şefi Nuri Akın, ziyaretçilere gazella gazella dağ ceylanları hakkında bilgi verdi. Akın, yaptığı açıklamada, "Gazella gazella dağ ceylanları nesli tehlike altında olan ve Türkiye’de sadece bulunduğumuz noktada yaşayan bir türdür. Bu alandan daha başka bir alanda varlığı bilinen yaşadığı tespit edilen alanların sayımı yapılarak popülasyon oluşturması amaçlanıyor. Bu türlerin korunması için önce tanınması lazım. Bu türü bugün yaklaşık 150 kişilik bir grubumuza tanıttık anlattık inşallah onlar da ileride başkalarına anlatacak, bu şekilde bu türün daha çok korunmasına fayda sağlamış olacağız. Bölgeye ve üretim merkezimize ayda 1500 2000 ziyaretçi geliyor ayrıca sivil toplum örgütleri ile okullarda tabiat eğitimi kapsamında ayrıca çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları da biz değerli buluyoruz" dedi.

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