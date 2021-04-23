Hatay’da çam kese böceğinin kelebeğe dönüşme yolculuğu başladı.

Hatay’ın Belen ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk Belen’in Sarımazı Mahallesi ormanlık bölgesinde görüntülendi.

Sayıları yüzlerce ifade edilen tırtılın sıralı bir şekilde dizildiğini görenler önce yılan sanıyorlar ancak yaklaştıklarında tırtıl olduğunu anlıyor. Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor. Çam kese böcekleri, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara ile Karadeniz bölgelerinin sahil kesimindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek besleniyor. Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu doğada sabah erken saatlerde görülebiliyor.