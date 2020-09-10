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Hatay’da binlerce balık telef oldu

HATAY’DA BİR TEKSTİL FABRİKASININ ATIKLARI BİNLERCE BALIĞIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU.

Çevre 10.09.2020, 11:11
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Hatay’da binlerce balık telef oldu

Hatay’da bir tekstil fabrikasının atıkları binlerce balığın ölümüne sebep oldu.

İddiaya göre, Hatay-Antakya yolu üzerinde bulunan özel bir tekstil fabrikasının atıkları kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde dere yatağına akıtıldı. Atık çevreye kötü kokular yayarken binlerce balığın da ölümüne sebep oldu. Ölen balıklar Hatay kent merkezinden geçen Asi Nehri üzerinde de görüldü.

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