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Hatay’da Amik ovasında hortum çıktı
Hatay’da Amik ovasının ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu.
Çevre 22.05.2021, 17:22
Hatay’da Amik ovasının ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu.Hatay’da tarımın en önemli arazilerine sahip Amik ovasında hortum çıktı. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan ancak yaşamı olumsuz etkileyecek şiddette olmayan rüzgarın hava sıcaklığının arttığı Amik ovasının ortasında oluşturduğu hortum şaşkınlığa yol açtı. Buğday tarlaları üzerinde yüzlerce metre ilerleyen Hortum ova yakınındaki köylere ulaşmadan etkisini yitirdi.