Hatay’da Amik Ovası sular altında

Hatay’da Amik Ovası ve Aşağıoba Mahallesi aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı

Dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak, Hatay’da yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Aşağıoba Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bazı çiftçiler sular altında kalan tarım arazilerini kayıkla gezdi.

Adeta bir gölü andıran mahallede vatandaşlar, her yıl bu sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyledi. Hayri Gezer, “Bizim çiftçi arkadaşlarımız sağ olsunlar yaz geldi mi kapakları açıyorlar. Soğan desteklemeden ve sigortadan para alana kadar kapatmıyorlar. Şimdi az su geldi ama çiftçi mağdur olduğunu söylese de mağdur değil. Adam sigorta, dask yapıyor. Bu yüzden suyu açıyor. Her zaman insanların yaptığı bir hata” dedi.

Mustafa Kaplan ise “Bir an önce bu işe bir çare bulup bu su baskınlarından bizleri kurtarsınlar. Diyecek başka bir şey yok. Her yıl aynı sıkıntıyı çekmekten yorulduk” diye konuştu.