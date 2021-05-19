Hatay’da 2021 sulama sezonu başladı

Hatay’da 1 Nisan tarihinde başlayan yeni sulama sezonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla toplam 201 bin 400 dekar tarım arazisi sulanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ülkede su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından ’Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” diye konuştu.

Hatay’da 201 bin 400 dekar tarım arazisi sulanacak

Hatay’da 1 Nisan tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 201 bin 400 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Genel Müdür Yıldız, Hatay’da yapılacak sulu tarım ve 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 564 milyar 369 milyon 745 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Yıldız, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.