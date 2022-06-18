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Hatay’da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Çevre 18.06.2022, 21:47
Hatay’da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan sahilde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş 2 kaplumbağayı fark etti. Deniz kaplumbağalarının büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Ölü bulunan kaplumbağalardan birinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu, diğerinin de caretta caretta olduğu anlaşıldı.

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