Hatay’da 18 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 18 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliği için Yayladağı-Antakya karayolunda zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.