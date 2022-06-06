banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.

Çevre 06.06.2022, 22:44
Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.

İlçede akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı. Ayın kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti. Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu