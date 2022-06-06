Hatay semalarında hilal şeklindeki ay mest etti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü mest etti.

İlçede akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı. Ayın kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti. Ayın muhteşem manzarası ilçeye ayrı bir güzellik kattı.