Hatay Payas’da çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Payas ilçesinde çöken binalarda süren arama kurtartma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. En çok yıkımın olduğu iller arasında yer alan Hatay’da da tüm ilçeler de ciddi oranda hasar meydana geldi. Payas ilçesinde de yaklaşık 15 bina çöktü. Çöken 5 katlı bir binada süren arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bölgede, umutlu bekleyişlerin sürdüğü belirtildi.