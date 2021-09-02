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Hatay Büyükşehir’den vatandaşlara "petrol atıklarının olduğu sahilde denize girmeyin" uyarısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ sahilinde bugün görülen petrol atıkları sonrası temizlik çalışması başlatıldığını duyurarak, vatandaşların atıkların görüldüğü bölgelerde denize girmemesi uyarısında bulundu.

Çevre 02.09.2021, 20:21
Hatay Büyükşehir’den vatandaşlara "petrol atıklarının olduğu sahilde denize girmeyin" uyarısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ sahilinde bugün görülen petrol atıkları sonrası temizlik çalışması başlatıldığını duyurarak, vatandaşların atıkların görüldüğü bölgelerde denize girmemesi uyarısında bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "24 Ağustos’ta Suriye’deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.

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