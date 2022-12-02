Hastanede atık giysilerden defile düzelendi

Samsun’da özel bir hastane tarafından düzenlenen atık giysi defilesi büyük ilgi gördü.

"Yeşil Hastane" konsepti kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyük Anadolu Hastaneleri, bu alanda yapılan sosyal sorumluluk projelerine de büyük destek veriyor. Ekosistemin korunmasına yönelik, doğal kaynakları verimli ve çevre dostu bir şekilde kullanan, sürdürülebilir ve çevreye duyarlılığını her alanda gösteren Büyük Anadolu Hastaneleri’nde atık giysilerden oluşan defile düzenlendi. Stilist Elif Kılıç’ın tasarımlarından oluşan defilede, gönüllü sağlık personelleri manken olarak yer aldı. Düzenlenen defileye, Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, OKSAT Dernek Başkanı Ömer Bir, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve iş insanları katıldı. Defile hakkında bilgi veren Stilist Elif Kılıç, “Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Plastiğin, atıkların ve küresel iklim krizinin dünyanın gündeminde olan bir zamanda böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Büyük Anadolu Hastanesi ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Küresel iklim krizine dikkat çekildi

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, “Hastane olarak küresel iklim krizinin farkında olan ve bu alanda kurumsal çalışmalar yapan bir yapıyız. Bugün doğada en saf halde bulunan anne sütünde dahi mikroplastiklere rastlanması demek hepimizin bu alanda artık sorumluluk yüklenmesi gerektiği anlamına geliyor. Küresel iklim krizi ancak bu şekilde aşılabilir. Bizler de bu doğrultuda hastane olarak merkez ve meydan şubelerimizi kapsayan ’İklim Değişikliği Uyum Eylem Planımızı’ haziran ayı itibariyle oluşturmaya başladık. 1 Ocak itibariyle eylem planımız hazır olduğunda iklim değişikliği ile mücadelede bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.

Sorumluluk üstlenmeye davet

Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, “İl Müdürlüğü ve bakanlık olarak gerek ülke çapında gerek il çapında bu alanda kapsamlı çalışmalarımız devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz ’Sıfır Atık Projesi’ ile birlikte yüzlerce ton atığı doğaya karışmadan ayrıştırarak geri dönüşümünü sağladık. Bu anlamda herkesi bu alanda sorumlulukları üstlenmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Defile farkındalık oluşturdu

Orta Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ömer Bir, "Böyle bir projeye ortak olmaktan, dönemimizin en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusunda birlikte bir farkındalık yaratabilmekten dolayı oldukça mutluyuz. Geleceğimize temiz bir dünya, temiz doğal kaynaklar bırakabilmeyi hepimiz çok istiyoruz. Bugün değerli stilist Elif Kılıç’ın tasarımlarında bu farkındalığı göreceğiz. Elif hanıma çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile Elif Kılıç hanımı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2030’a kadar Karbon nötr olabilmektir"

Hedeflerinin 2030’a kadar Karbon nötr olabilmektir" diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Sıfır Atık Yönetim Sorumlusu ve İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Hazırlama Komisyonu Başkanı Yusuf Dursun Durmuş ise şunları söyledi:

"Büyük Anadolu Hastaneleri olarak 1 Haziran itibariyle hastanemizin bütün birimleriyle küresel iklim krizini ele aldık. Bu kapsamda enerjimizi temiz enerjiye dönüştürmek, atıklarımızı minimalize etmek, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, karbon ayak izimizi azaltmak hatta “karbon nötr” olmak için İklim Değişikliği Uyum Eylem Planımızı hazırlıyoruz. Bu planı hazırlarken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun süreçler ile ilerliyoruz. Azaltma ve önleme başlıklarını ele alırken aynı zamanda iklim krizinin doğurabileceği salgın veya kronik hastalıklar ile de mücadele etme konusunda hastanemiz kapasitesini değerlendiriyoruz. Hedefimiz 2030’a kadar Karbon nötr olabilmektir. 1 Ocak itibariyle planımızı kamuoyu ile paylaşacağız."

Defile büyük ilgi gördü

Çevreci dostu bir hastane olma yolunda “Yeşil Hastane” sloganıyla öne çıkan Büyük Anadolu Hastaneleri, sağlık personellerinin giydiği tasarımlar ile defileyi gerçekleştirdi. Stilist Elif Kılıç’ın atıkların hayat bulduğu tasarımları katılımcıların büyük beğenisini topladı. Program sonunda emeği geçenler plaket teslimi yapıldı.