Hamsi ve palamudun yerini istavrit aldı, kilosu 25 liradan alıcı buldu

Zonguldak’ta hamsi ve palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar denizden istavritle döndü. Tezgahlarda kilogramı 25 liradan alıcı bulan istavrit ilgi gördü.

Havalarının soğumaması nedeniyle istenilen balığı denizde tutamayan balıkçılar, sadece istavritle kıyaya dönebildi. Tezgahlarda istavrit 25 TL’den satışa çıktı. Vatandaşlar da fiyatın uygun olması nedeniyle istavrite ilgi gösterdi. Balıkçı Oktay Ertürk, “Şu anda denizde istavrit var. Fiyatı 25 TL’den satılıyor. İlgi de var. Fiyatı da uygun. Hamsi olmadığı için insanlar ilgi gösteriyor. Şu anda deniz tam soğumadığı için diğer balıklar yok. Havalar soğusa hamsi de olur palamutta olur. Beklentimiz var. Havalar soğursa hepsi olur. İstavrit diğer balıkların yerine geçti. Hamsiyi de geçti” dedi.