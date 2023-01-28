Hamsi olmadığı için sezonu kapattılar

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde hamsiden umudunu kesen gır gır tekneleri, sezonu kapattı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizde hamsi olmadığı için gır gır teknelerinin sezonu kapattığını açıkladı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, "Sezon normalde 15 Nisan’da kapatılıyor ama maalesef burada hamsi olmadığı için gır gır teknelerimiz sezonu kapattılar" dedi.

Kayhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sezon palamutçuluk açısından endüstriyel ve kıyı balıkçılığı güzel geçti. Palamuttan sonra hamsi olayımız başladı. Hamsi balığı biyolojik gelişimini sağlayamadığı için maalesef 10-11 santim yakalandı. Her sezon çıkan hamsi bu yıl Sinop, Doğu Karadeniz ve İğneada taraflarında çıktı. Bu sene hamsi çok ufaktı. Halkımız büyük balıklara alıştığı için bu kabul edemedi. Şu anda şehrimize balık Marmara’dan gelmektedir. Bunun yanında halkın tercih ettiği istavrit kıraça olarak var. Kıraça dediğimiz 7 santim boyunda istavrit balığı. Çinekop balığını unuttuk tamamen. Çinekop balığı kasası ise İstanbul’da 2 bin TL’den gidiyor. Palamutçuluktan kazanılan parayı balıkçılarımız akaryakıta ve diğer giderlere harcadılar. Palamutçuluk açısından güzel oldu. Hamsicilik ve istavrit açısından kötü bir sezon oldu. Ülkemizde 16 bin 500 tane kıyı balıkçılığı var. Kıyı balıkçılığı açısından güzel bir sezon geçirdik. Bir de mezgit balığı yok gibi diyebiliriz. Yunus balığının çok olması, hava şartlarının iyi gitmemesi, balığın olmamasına neden oldu. Biz önümüzdeki sezon hava şartları iyi giderse, inşallah bu palamut ve hamsi balığı çok avlanmazsa sezona daha iyi gireceğiz. Sezon normalde 15 Nisan’da kapatılıyor. Maalesef burada endüstriyel balıkçılık açısından balık olmadığı için gır gır teknelerimiz sezonu kapattılar. Ondan sonra dip ağcılığı başlıyor. Dip ağcılığının Zonguldak ekonomisine faydası yok" diye konuştu.