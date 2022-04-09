Haluk Levent: “18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak”

Adanalı sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada dolaşan çöp ithalatı ve yakımı iddialarına karşı, “18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak. Bunun sözünü aldık” dedi.

AHBAP Başkanı Haluk Levent, sosyal medyada dolaşan çöp ithalatı ve yakımı iddiaları üzerine dün Adana’ya geldi. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve ilgililerle görüşen Levent, bugün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi’nde kentin çöplüğünün arka kısmında sosyal medya fenomenleri, STK başkanları ve vatandaşlarla buluştu.

Gelişi güzel atılmış çöplerin arasında basın açıklaması yapan Levent, dün geri dönüşüm firmalarıyla görüştüğünü ve 1 ay içerisinde kentteki çöp yığınlarının kaldırılacağının sözünü aldığını söyledi. Levent, “. Bunun sözü aldık. Bu 1 ay içerisinde STK temsilcileri ve belediyelerin uygun koşullarda imha edilmesi suretiyle Adana’nın 18 bölgesindeki çöpü görmeyeceğiz” diye konuştu.

Son iki günde vali, belediye başkanı, STK temsilcileri, akademisyenler ve geri dönüşüm işletme sahipleriyle görüşüp konuyla ilgili bilgi topladıklarını ifade eden Levent, “Yedi ay öncesine kadar Adana’nın farklı noktalarına yasa dışı olarak dökülen ve uygun olmayan yöntemlerle imha edilen atıklar, halkı ve doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Son yedi aydır yeni atık dökülmemesine rağmen daha önceden dökülmüş olan atıklar halk sağlığını tehdit etmekte ve kötü koku yayıp halkı rahatsız etmektedir. Atık dönüştürme konusunda önceliğin yerli atıklara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin kendi atıklarını değerlendirmesinin vakti gelmiştir. Yerli atıkların toplanması, ayrıştırılması konusunda halkın bilinçlendirilmesi konusunda ilgili yerel ve ulusal paydaşlarımızın katkıda bulunmasını bekliyoruz. Geri dönüşüm işletmelerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların gümrükten girişte yönetmeliğe uygunluk analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atik miktarı ve bunların nasıl bertaraf edildiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Haluk Levent ve sosyal medya fenomeni Selim Ağaçdalı birlikte gitar çalıp şarkı söyledi.