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Halkbank’ın tüm hizmet birimleri Sıfır Atık Belgesine sahip 

Halkbank, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimler sonucu Sıfır Atık Belgelerini aldı. Genel müdürlük binaları ile 81 il sınırı içerisindeki şubelerinde Sıfır Atık Yönetmeliği’ni uygulamaya alan banka, bütün hizmet birimleri için toplam 1055 Sıfır Atık Belgesi alarak bankacılık sektöründe öncü bir adım attı. 

Çevre 18.11.2021, 11:46 18.11.2021, 11:52
Halkbank’ın tüm hizmet birimleri Sıfır Atık Belgesine sahip 

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de çevre konusunda giderek daha çok önem kazanan sıfır atık konusu, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise yerinde ayrışma yaparak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesi olarak öne çıkıyor. 

Türkiye, Sıfır Atık Yönetmeliği’ni 12 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe sokarak, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurma ve uygulama zorunluluğunu getirdi. Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getirerek söz konusu sisteme dahil olan bina ve yerleşkeler, yapılan denetimler sonrasında Sıfır Atık Belgesi ile belgelendiriliyor. 

Yönetmeliğe çok kısa sürede uyum sağlayan öncü banka  

2016 yılından itibaren tüm hizmet binalarında etkin bir şekilde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulayan Halkbank, hizmet birimlerinin çok geniş alana yayılmasına karşın, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayımlanmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde yönetmeliğin gerekliliklerine uyum sağlayan banka olarak sıfır atık denetimlerine hazır hale geldi. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından Halkbank, 81 ilin sınırları içerisindeki şubeleri dahil tüm hizmet birimleri için toplam 1055 Sıfır Atık Belgesi aldı. Belgeler, her hizmet birimine bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verildi. 

Çevre duyarlılığını iş süreçlerine taşıdı  

Sıfır atıklı yaşam ve gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakma düşüncesini iş süreçlerine taşıyan Halkbank, tüm Türkiye’de sıfır atık sistemini kurarak hizmet birimlerine Sıfır Atık Belgesini almasıyla, pek çok konuda olduğu gibi çevre duyarlılığı konusunda da bankacılık sektörüne öncülük yapmış oldu. 

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