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Hakkari’de mayıs ayında kar yağışı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde bulunan Çarcelan Dağı’nın yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.

Çevre 25.05.2021, 13:49
Hakkari’de mayıs ayında kar yağışı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde bulunan Çarcelan Dağı’nın yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.

Bölgede etkili olan sağanak yağışın yüksek kesimlere kar olarak düşmesi vatandaşları şaşırttı. Konur Köyü Muhtarı Cafer Gezer, köylerinin sınıra sıfır noktadaki bir bölgede olduğunu belirterek, “Coğrafi yapı itibariyle yılın her mevsiminde bölgemizde kar mevcuttur. Aktütün bölgesindeki köyümüzün yakınında bulunan Carçelan Dağı’na bugün kar yağdı. Bölgenin en yüksek kesimleri olan Çarcelan Dağı’nın zirvesinde yaz aylarında bile hava sıcaklığı sıfırın altında oluyor” dedi.
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